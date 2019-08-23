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Fırından son kez ekmeğini aldı, kazada öldü

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı 66 yaşındaki Muharrem Kartoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.

23.08.2019 16:37 Fırından son kez ekmeğini aldı, kazada öldü
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı 66 yaşındaki Muharrem Kartoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Fırından son kez ekmek alan yaşlı adamın yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde öldüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara- Bartın Kara yolunda Bakacakkadı istikametinden Çaycuma istikametine giden T.O. hakimiyetindeki 50 DK 640 plakalı yolcu otobüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Muharrem Kartoğlu'na (66) çarptı. Kartoğlu otobüsün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Fırından son kez ekmek alıp yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otobüsün çarpma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Fırından çıktıktan sonra yola çıkan Kartoğlu, yolun karşısına geçmek isterken şehirler arası yolcu otobüsünün çarpmasıyla savruldu. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.

Yaşlı cenazesi yapılan incelemenin ardından Gökçebey Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Gökçebey, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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