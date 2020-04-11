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Fırınlar gece mesaisinde

Fırınlar gece mesaisinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olan 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla beraber fırınlarda yoğun üretim başladı.

11.04.2020 07:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 07:09
Fırınlar gece mesaisinde
SAMSUN - 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta geçerli olan 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla beraber fırınlarda yoğun üretim başladı.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı başladı. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerlerinin açık olacağı ve halka hizmet vereceği ifade edildi.
Fırınlar, vatandaşların taleplerini karşılayabilmek için gece boyu üretime başladı. Sabaha kadar sürecek olan ekmek üretiminin ardından ise günün erken saatlerinde fırın personeli sokakları gezerek vatandaşlara ekmek ulaştıracak.
Üretimin sınırı yok
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde ekmekleri vatandaşlara başarılı şekilde yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden fırın ustası İbrahim Beyhan, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını kaydetti. Ekmek üretimine ara vermeden devam ettiklerini aktaran usta İbrahim Beyhan, "Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle beraber elimizdeki tüm ekmeği vatandaşlara verdik. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta başta fırınlar olmak üzere uzun sıra kuyrukları oluştu. Bu gece diğer günlerin aksine çok daha yoğun bir mesai harcıyoruz. Ürettiğimiz ekmeğin sınırı olmayacak. Kaç adet ekmek ürettiğimizi şuan bizler de bilmiyoruz, hammaddemiz yettiği sürece fırın yanacak" diye konuştu. Fırınlar gece mesaisinde

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel
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