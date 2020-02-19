Haberler » Güncel » Fırınlara şok baskın - Haber

Fırınlara şok baskın

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde fırın ve unlu mamul üreten işletmelerde denetim yaptı.

19.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:02Fırınlara şok baskın
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında 'ın ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde fırın ve unlu mamul üreten işletmelerde denetim yaptı.

Muratlı ilçe merkezinde bulunan fırınlara Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ertekin Günaçtı öncülüğünde giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, buralarda kontroller gerçekleştirdi. Ekiplerin numune almasından sonra Günaçtı, gıda seferberliği kapsamında ekmek, çeşitleri ve unlu mamullerin denetimini gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Birçok personelin kontroller çerçevesinde seferber olduğunu ifade eden Müdür Günaçtı, denetimlere mal kabulünden başlayarak; genel ve özel hijyen koşullarından devam etti. Üretim aşamasındaki mamuller incelendi.

Öte yandan, şüpheli un ve unlu mamullerle karşılaşılması durumunda numune alınarak laboratuvara gönderileceği de öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 17:41:44