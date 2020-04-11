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Fırınlarda "sokağa çıkma yasağı" mesaisi

İçişleri Bakanlığınca dün akşam saatlerinde açıklanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından, yasak dışında kalan fırınlar vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

11.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:36
Fırınlarda
İçişleri Bakanlığınca dün akşam saatlerinde açıklanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından, yasak dışında kalan fırınlar vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dün İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Alınan kararın ardından sokağa çıkma yasağının dışında kalan fırınlar, vatandaşların mağdur olmaması için aralıksız çalışmaya devam ediyor.

"Oda sıcaklığında 1 hafta dolapta 1 ay dayanıyor"

Yasakla birlikte uzun süre dayanan ekmeklere olan talep arttı. Kara fırın veya taş fırınlarda yapılan bu ekmekler, oda sıcaklığında yaklaşık 1 hafta, buzdolabında ise yaklaşık 1 aya kadar tazeliğini koruyabiliyor. Uzun süre bozulmadan kullanabilecekleri doğal ürünleri tercih eden vatandaşlar, özellikle her gün ihtiyaç duyulan ekmek konusunda hayli hassas davranıyor.

"Halkımızın ihtiyacını karşılayacağız"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan fırıncı Ahmet Nurullah Demir, ellerinden geldiğince vatandaşların ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Demir, "Vatandaşları mağdur etmemek için ekmeğimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Devletimiz gerekli açıklamaları yaptı bizde elimizden geleni yapıyoruz. Biz Allah nasip ettikçe halkımızın ihtiyacını karşılayacağız. Genelde eski yöntemlerle ekmek yapıyoruz. Ekşi maya ile doğal yöntemler kullanarak ekmek çıkarıyoruz. Vatandaşların damak zevkine eski yöntemler ile hitap etmeye çalışıyoruz. Ekmeğimiz uzun süre bayatlamıyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel
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