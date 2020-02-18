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Fırınlardan çaldıkları paralarla sigara alan zanlılar tutuklandı

Kayseri'de kapılarını zorlayarak veya çatıdan girdikleri fırınlardan çaldıkları bozuk paralarla sigara satın alan hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

18.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:23Fırınlardan çaldıkları paralarla sigara alan zanlılar tutuklandı
'de kapılarını zorlayarak veya çatıdan girdikleri fırınlardan çaldıkları bozuk paralarla sigara satın alan hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Camii Kebir, Erkilet Dere, Mithat Paşa ve Seyrani Mahallelerinde bulunan fırınlardan Şubat ayı içinde hırsızlık olayı meydana geldi. Yapılan ihbarlar sonrasında hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemeler sonrasında iş yerlerine yüzlerini kapatarak gelen, kapıların kilitlerini ve camlarını kırarak veya çatıdan girerek hırsızlık yapan iki kişinin eşkalini belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çaldıkları bozuk paralarla marketlerden sigara satın alan ve eşkalleri belirlenen Ö. T. (27) ve M.K.'yı (20) yakalayarak gözaltına aldı. Haklarında işlem başlatılan Ö.T. ve M.K., adliyeye sevk edildi.

Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Hırsızlık Büro Amirliği, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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