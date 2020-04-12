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Fırıntaş 130 bin ekmeği vatandaşa ulaştırdı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş, sokağa çıkma yasağında vatandaşların evlerine kadar ekmeklerini ulaştırıyor.

12.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:55
Fırıntaş 130 bin ekmeği vatandaşa ulaştırdı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş, sokağa çıkma yasağında vatandaşların evlerine kadar ekmeklerini ulaştırıyor. Yaklaşık 130 bin ekmeği vatandaşlara ulaştıran ekiplerden ihtiyacı bulunan vatandaşlar maske ve eldiven de talep edebiliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta, Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına mesaisine devam ediyor. Halk sağlığını korumak adına tüm önlemleri alan ekipler, 444 40 10 numaralı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne gelen talepleri tek tek yerine getiriyor. Ayrıca vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak adına Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş A.Ş. personeli de yasağın başından bu yana 24 saat aralıksız ekmek üretmeye devam ediyor.

kipler aralıksız çalışıyor

Üretim, dağıtım ve sevkiyat planlama ekiplerinin aralıksız çalışmasıyla şu ana kadar 130 bin ekmek, ekipler tarafından talep eden vatandaşların evlerine ulaştırıldı. Uygulama Fırıntaş büfe ve satış noktası bulunan her yerde gerçekleştiriliyor. Ayrıca ekmek siparişi veren vatandaşlar, ekmeğin yanında ihtiyaçları varsa maske ve eldiven de talep edebiliyorlar. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Balıkesir, Güncel
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