Balıkesirlilere daha kaliteli ve konforlu hizmet verebilmek için Fırıntaş kafelerde yenileme çalışmaları yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş, fiyat listesini de vatandaşların alım gücüne göre yeniden revize etti.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş A.Ş.'ye bağlı olarak Balıkesir halkına hizmet veren Fırıntaş kafeler yenilendi. Kafelerde öncelikle gerekli tamirat işlemleri gerçekleştirilerek; kırık camlarından, lavabolarına, otomatik kapısına kadar tüm arızalar giderildi. Lekeli, kirlenmiş, deforme olmuş koltuk ve sandalyeler değiştirilip daha konforlu hale getirilerek kafeler nezih bir görünüme kavuştu. Tesislerin içerisinde yer alan reklam ve görseller mekana uygun olacak şekilde yenilendi. Tesislerde 3 ana aşçı, 11 temizlik personeli, 6 mutfak görevlisi, 35 servis personeli ve 5 idari personel ile hizmet veriyor.



Menüler ve fiyatlar değişti



Fiyat listesi vatandaşların alım gücüne göre revize edilerek hazırlanan menüye yeni ürünler eklendi. Organik ev yapımı kurabiye, pasta, mantı, pizza ve özellikle bu ay sonunda ev yapımı pide Çocuk Köyü tesislerinde halkın beğenisine sunulacak. Lavantalı kurabiye ve lavantalı muhallebi ürünleri de tüm tesislerde en kısa sürede ev yapımı olarak servis edilecek. Vatandaşlar, Bahçelievler Mahallesi Stadyum arkasındaki kafede özellikle ev yapımı tüm ürünleri bulabilirler. Fırıntaş Genel Müdürü Oktay Akbaba, tüm tesislerde yeni vizyonlarının; hijyen, temizlik, güler yüzlü hizmet ve vatandaşlara konfor sağlamak olduğunu söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA