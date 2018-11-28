28 Kasım 2018, 15:19
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Fırlayan Tekerlek İşyerine Girdi

Fırlayan Tekerlek İşyerine Girdi

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir araçtan koparak fırlayan tekerlek işyerine girdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir araçtan koparak fırlayan tekerlek işyerine girdi. Olayda yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar oluştu.

Olay Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden, İzmir yönüne gitmekte olan ve plakası belirlenemeyen seyir halindeki kamyonun tekeri yerinden fırladı. Hızla savrulan tekerlek, bulvar üzerindeki Arif Gürbüz'e ait işyerinin kepengine çarparak içeri girdi. Çapmanın etkisi ile tekerlek, kepengi yerinden kopardı. İşyeri sahibi Gürbüz, sabah işyerine geldiklerinde, davetsiz misafir ile karşılaştıklarını dile getirdi. - MANİSA Salihli,Manisa
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:19



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