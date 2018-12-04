Firma Müdürü Sanığın "Fetö" Davası

Erzurum
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimini desteklediği ve örgütün finans kaynağı bankaya para aktardığı iddia edilen özel bir firmanın müdürü sanık Mustafa T'nin yargılanması sürüyor.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Mustafa T, sanık avukatları ile Cumhurbaşkanlığı adına avukat Gamze Taşçı katıldı.
Sanık Mustafa T, yaklaşık 6 yıldır bir şirkette yönetici pozisyonunda çalıştığını söyledi.
Görevinden dolayı kendisine günde ortalama 50 ile 100 arasında mail geldiğini anlatan Mustafa T, "Söz
konusu elektronik cihazlar, şirkete ait materyaller idi. Siber güvenlikte yer alan maili hatırlamıyorum." dedi.
Avukat Taşçı ise sanığın, ByLock kullandığı ve talimatla Bank Asya
'ya para yatırdığı dikkate alınarak, üzerine atılı suçlardan cezalandırılması gerektiğini ifade etti.
Duruşma savcısı da esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dava dosyanın kendisine verilmesini talep etti.
Sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaa hazırlandıktan sonra savunma yapacaklarını söyledi.
Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlayabilmesi amacıyla dosyanın, savcılığa gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
İddianameden
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mustafa T'nin, örgütün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da, yurt dışında bulunmasına rağmen mesaj attığı arkadaşlarına evlerinden çıkmamaları gerektiği konusunda telkinde bulunarak, vatandaşların yaşanan eylemlere karşı demokratik tepki göstermek amacıyla sokaklara ve meydanlara çıkmasına engel olmaya çalıştığı dile getiriliyor.
İddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ile başka bankalardan çektiği parayı da örgütün finans kaynağı Bank Asya'ya aktardığı anlatılan Mustafa T'nin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "terör örgütüne üye olmak"tan da 7 yıl 6 aydan yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.
04 Aralık 2018 Salı 17:14