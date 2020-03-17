“Firmalarımız için ekonomik destek paketine ihtiyaç var”
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, koronavirüs salgınının toplumsal sağlığı olduğu kadar ekonomiyi de etkilediğini belirterek, "Virüsün ekonomideki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla üyelerimizin görüş ve önerilerini alarak hazırladığımız raporumuzu TOBB ve ilgili bakanlıklarımıza ilettik" dedi.
17.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:34
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, koronavirüs salgınının toplumsal sağlığı olduğu kadar ekonomiyi de etkilediğini belirterek, "Virüsün ekonomideki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla üyelerimizin görüş ve önerilerini alarak hazırladığımız raporumuzu TOBB ve ilgili bakanlıklarımıza ilettik" dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İbrahim Burkay, Ekonomi
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