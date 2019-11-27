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Firmaların tercihi yeni nesil ofis konsepti

Çalışanlarını motive etmek isteyen, etkileyici fikirlerin özgür bir ortamdan geçtiğini bilen Google ve Facebook gibi bilişim devlerinin uyguladığı ofis konsepti, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de rağbet görüyor.

27.11.2019 09:29 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:34Firmaların tercihi yeni nesil ofis konsepti
Çalışanlarını motive etmek isteyen, etkileyici fikirlerin özgür bir ortamdan geçtiğini bilen ve Facebook gibi bilişim devlerinin uyguladığı ofis konsepti, tüm dünyada olduğu gibi 'de de rağbet görüyor.

Çalışanların sosyalleşebileceği ve kendilerini rahat hissettikleri ortak alanlarının en az ofisler kadar önemli olduğuna dikkat çekilirken, bilişim devlerinin uyguladığı ofis konsepti Türkiye'de sıkça yaygınlaşmaya başladı. Withco CEO'su Övünç Emre, 'de de çalışma hayatına modern ve farklı bir konsept kazandırdıklarını belirtti. Ağırlıklı olarak genç girişimci ve yatırımcıları buluşturarak güçlü bir sinerji oluşturduklarını dile getiren Övünç Emre, bilişim başta olmak üzere farklı sektörlerden birçok firmayı bir araya getiren, ortak kullanım alanları sayesinde yeni iş birlikleri ve network imkanı sağlayan bir yapı oluşturduklarını söyledi.

Toplam 3 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu Withco'da 75 ofis bulunduğunu belirten Emre, "Farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte 10, 20, 30 ve 50 metrekarelik hazır ofisler bulunuyor. Belli ilkeler doğrultusunda inşa ettik. Müşterilerimizin ofislerinde geçirecekleri mesailerin rahat ve konforlu olması için bin 750 metrekareyi ortak alanlara ayırdık. Withco Coworking Space olarak ana faaliyet alanımız olan ofis kiralama hizmetlerinin yanında, önemli etkinliklere de ev sahipliği yapıyoruz. Bünyemizde hazır ofis dışında; sanal ofis, sabit masa, günlük giriş gibi çeşitli üyelik modelleri ve tam teşekküllü seminer-toplantı salonları mevcut. Bununla birlikte, Starbucks, food lab, gym gibi yaşam alanlarıyla da içerideki yaşam tarzını destekleyen, yeni nesil bir çalışma alanı oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.

Her şey dahil ofis konsepti

hazır ofislerde her şey dahil konseptiyle 7/24 hizmet verildiğini dile getiren Övünç Emre, şöyle devam etti:

"Ofis kiralayan kişi veya firmalara, masa-sandalye gibi demirbaşların yanında, kira bedelinin içinde; su, çay kahve, temizlik, sekreter, elektrik, internet gibi hizmetleri ekstra hiçbir ücret talep etmeden veriyoruz. Kiracılarımız bunlara ek olarak, ortak alanlardan ve toplantı salonlarından da faydalanabiliyor; ayrıca İzmir'de; ideathons, hackathons, climathon gibi yenilikçi ve toplantıların yapıldığı, alanında uzman konuşmacıların katıldığı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu etkinliklere, girişimcilere yol gösterecek ve ufuk açıcı online-offline konferanslar ve eğitimler de dahil. Girişimcilere ve gençlere gerçek potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir ortam oluşturmak istedik." - İZMİR

Türkiye, Google, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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