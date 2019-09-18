Haberler » Ekonomi » Haber

Fırsat Garajı'na geri sayım

Dünyaca ünlü markaların ürünleri düşük fiyatlarla tüketiciyle buluşacak.

18.09.2019 10:26Fırsat Garajı'na geri sayım
Dünyaca ünlü markaların ürünleri düşük fiyatlarla tüketiciyle buluşacak.

Tekstilden ayakkabıya, ev dekorasyonundan mobilyaya, kırtasiyeden oyuncağa, zücaciyeden kozmetiğe dünyaca ünlü markaların ürünlerinin cazip fiyatlarla tüketiciye sunulacağı 212 Fırsat Garajı, 21 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında 212 Outlet'te açılıyor. Birçok dünyaca ünlü markanın ürünleri 3P kapalı otoparktaki projeye özel hazırlanan alışveriş alanında ve ekstra indirimli fiyatlarla alışverişseverlerin beğenisine sunulacak. - İSTANBUL

Eylül, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:15 Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 0,1 arttı
12:14 "Ağustosta konut satışları ilk kez geçen senenin üzerine çıktı"
12:14 Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi temmuzda düştü
12:08 Teleferikle muz hasadı
12:06 TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi
12:05 İran'dan ABD'ye İsviçre üzerinden nota
12:02 Antep fıstığında düşük rekolte yüksek fiyat