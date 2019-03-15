Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar

Antalya'nın Kumluca ilçesinde domatesin üretim fiyatı bir gün içerisinde 4,5 TL'den 5,3 TL'ye yükseldi.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, bu dönemde düşmesi beklenen sebze fiyatlarının daha da yükselmesini şaşkınlık içerisinde izlediklerini söyledi. Tavşan, üreticilerin malını direkt satışa sunduğu ve Türkiye'de sebze ve meyve fiyatlarının belirlenmesinde kilit rol oynayan Kumluca Merkez Toptancı Hali'nde, ısınan havalara rağmen fiyat düşüşü değil fiyat artışı görüldüğüne dikkat çekti.

BİR GÜNDE 1 LİRA 90 KURUŞ ZAMLANDI

Özellikle domates fiyatlarının son bir gün içerisinde yüzde 32'lere varan oranlarda arttığına işaret eden Tavşan, bu durumun üretimde beklenen artışın bir türlü gerçekleşememesiyle Irak'tan gelebilecek talepten kaynaklandığını belirtti. Üreticilerin 12 Mart'ta Kumluca Toptancı Hali'nde kilosunu 2 lira 80 kuruştan satışa sunduğu domatesin fiyatı, 13 Mart'ta 4 lira 70 kuruşa kadar yükseldi.

"ÜRETİCİ 8 LİRAYA SATMIŞSA MANAVDA 13 LİRA OLUR"

Oval ve Enjoy domatesin kilosu 4,5 liradan 5,3 liraya, Elika domates 3 lira 60 kuruştan 4 lira 20 kuruşa ve Salkito domatesin fiyatı da 5 liradan 5,5 liraya çıktı. Tavşan, tarladan çıkan sebzenin şehre bir dizi maliyetle ulaştırılabildiğini belirterek, "Kumluca'da üretici sebzeyi 8 liradan satmışsa Ankara'da manav tezgahına düştüğünde en az 13 lira olur. Üstelik manav para kazanamaz. Onun da karını ekleyip satması gerekiyor" dedi.