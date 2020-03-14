Fırsatçılara göz açtırılmayacak
DÜZCE (İHA) – Korona Virüsü bahane ederek fırsatçılık yapan, ürün stoklayan ve fahiş fiyat artışına giden esnaflara yönelik Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Ticaret il müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.
14.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:48
DÜZCE (İHA) – Korona Virüsü bahane ederek fırsatçılık yapan, ürün stoklayan ve fahiş fiyat artışına giden esnaflara yönelik Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Ticaret il müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.
Korona virüs tedbirlerinin arttırılmasının ardından, Korona Virüsü fırsat bilerek fırsatçılık yapmaya çalışan, ürün stoklayan ve fahiş fiyat artışına giden esnaflara yönelik, ekipler denetimlerini sıklaştırdı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Düzce Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetimler kapsamında iş yerlerinde başta fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve ürün fiyatlarındaki değişiklikleri kontrol etti. - DÜZCE
Korona virüs tedbirlerinin arttırılmasının ardından, Korona Virüsü fırsat bilerek fırsatçılık yapmaya çalışan, ürün stoklayan ve fahiş fiyat artışına giden esnaflara yönelik, ekipler denetimlerini sıklaştırdı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Düzce Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetimler kapsamında iş yerlerinde başta fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve ürün fiyatlarındaki değişiklikleri kontrol etti. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel
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