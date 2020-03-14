Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor - Ekonomi

Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor

Türkiye'de koronovirüs vakasının görülmesinin ardından kolonya, maske ve dezenfektan gibi ürünlerde fırsatçılık yapılırken, Malatyalı esnaftan gönülleri fethedecek bir hareket geldi. Kentte kayısı satışı yapan esnaf, dükkanından alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye etmeye başladı.

14.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:37

Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından vatandaşlar kolonya, maske ve dezenfektan gibi ürünlere yönelmeye başladı. Talep fazla olunca fırsatçılarda söz konusu ürünlerde fiyat artışına gitmeye başladı. Tüm Türkiye fırsatçılara öfkelenirken Malatyalı esnaftan alkışlanacak bir hareket geldi.

HER MÜŞTERİYE KOLONYA HEDİYE ETMEYE BAŞLADI

Malatya'da hediyelik kayısı satışı yapan İrfan Yılmaz, koronavirüs salgını ile birlikte hijyen ürünlerinde fiyatların artırılmasına tepki göstererek, iş yerinden alışveriş yapan her müşteriye ücretsiz kolonya hediye etmeye başladı. Bu tür durumlarda ortaya çıkan fırsatçılara tepki gösteren esnaf Yılmaz, "Salgınla birlikte kolonya, dezenfekte ve maske fiyatlarını yükselttiler. Bu fırsatçılıkla bir yere varamazlar" dedi.

MÜŞTERİLERİN HOŞUNA GİTTİ

Fiyatları salgını fırsata çevirerek arttıranlara tepki gösteren Yılmaz, bu duruma tepki olarak hediyelik kayısı sattığı iş yerinde alışveriş yapan herkese kolonya hediye ettiğini söyledi. Alışveriş yapan vatandaşlar da, yaşanan fırsatçılığa tepki gösterirken, esnafa da duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler : İrfan Yılmaz, Malatya, Ekonomi, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Ekonomi
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Ekonomi
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Ekonomi
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in Ekonomi
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Ekonomi
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı Ekonomi
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Ekonomi
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı