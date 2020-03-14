Menü
Haberler ›› genel ››Fırsatçılara inat alışveriş yapana kolonya bedava - Haberler

Fırsatçılara inat alışveriş yapana kolonya bedava

Fırsatçılara inat alışveriş yapana kolonya bedava Malatya'da bir esnaf, iş yerinden alışveriş yapan müşterilerine korona virüsü salgını ile fiyatları ciddi oranda artan kolonyayı hediye ediyor.

14.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:14
Fırsatçılara inat alışveriş yapana kolonya bedava
MALATYA - Malatya 'da bir esnaf, iş yerinden alışveriş yapan müşterilerine korona virüsü salgını ile fiyatları ciddi oranda artan kolonyayı hediye ediyor.
Malatya'da hediyelik kayısı satışı yapan İrfan Yılmaz, Korona virüs salgını ile birlikte hijyen ürünlerinde fiyatların artırılmasına tepki göstererek, iş yerinden alışveriş yapan her müşteriye ücretsiz kolonya hediye ediyor. Bu tür durumlarda ortaya çıkan fırsatçılara tepki gösteren esnaf Yılmaz, "Salınla birlikte kolonya, dezenfekte ve maske fiyatlarını yükselttiler. Bu fırsatçılıkla bir yere varamazlar" dedi. Fiyatları salgını fırsata çevirerek arttıranlara tepki gösteren Yılmaz, bu duruma tepki olarak hediyelik kayısı sattığı iş yerinde alışveriş yapan herkese kolonya hediye ettiğini söyledi.
Alışveriş yapan vatandaşlar da, yaşanan fırsatçılığa tepki gösterirken, bu tür esnaflara da duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Fırsatçılara inat alışveriş yapana kolonya bedava

Kaynak: İHA

Etiketler : İrfan Yılmaz, Malatya, Genel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in Haberler
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı Haberler
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Haberler
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı