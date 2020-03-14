Fırsatçılara inat alışveriş yapana kolonya bedava
Fırsatçılara inat alışveriş yapana kolonya bedava Malatya'da bir esnaf, iş yerinden alışveriş yapan müşterilerine korona virüsü salgını ile fiyatları ciddi oranda artan kolonyayı hediye ediyor.
14.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:14
Fırsatçılara inat alışveriş yapana kolonya bedava
MALATYA - Malatya 'da bir esnaf, iş yerinden alışveriş yapan müşterilerine korona virüsü salgını ile fiyatları ciddi oranda artan kolonyayı hediye ediyor. Malatya'da hediyelik kayısı satışı yapan İrfan Yılmaz, Korona virüs salgını ile birlikte hijyen ürünlerinde fiyatların artırılmasına tepki göstererek, iş yerinden alışveriş yapan her müşteriye ücretsiz kolonya hediye ediyor. Bu tür durumlarda ortaya çıkan fırsatçılara tepki gösteren esnaf Yılmaz, "Salınla birlikte kolonya, dezenfekte ve maske fiyatlarını yükselttiler. Bu fırsatçılıkla bir yere varamazlar" dedi. Fiyatları salgını fırsata çevirerek arttıranlara tepki gösteren Yılmaz, bu duruma tepki olarak hediyelik kayısı sattığı iş yerinde alışveriş yapan herkese kolonya hediye ettiğini söyledi.Alışveriş yapan vatandaşlar da, yaşanan fırsatçılığa tepki gösterirken, bu tür esnaflara da duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
MALATYA - Malatya 'da bir esnaf, iş yerinden alışveriş yapan müşterilerine korona virüsü salgını ile fiyatları ciddi oranda artan kolonyayı hediye ediyor. Malatya'da hediyelik kayısı satışı yapan İrfan Yılmaz, Korona virüs salgını ile birlikte hijyen ürünlerinde fiyatların artırılmasına tepki göstererek, iş yerinden alışveriş yapan her müşteriye ücretsiz kolonya hediye ediyor. Bu tür durumlarda ortaya çıkan fırsatçılara tepki gösteren esnaf Yılmaz, "Salınla birlikte kolonya, dezenfekte ve maske fiyatlarını yükselttiler. Bu fırsatçılıkla bir yere varamazlar" dedi. Fiyatları salgını fırsata çevirerek arttıranlara tepki gösteren Yılmaz, bu duruma tepki olarak hediyelik kayısı sattığı iş yerinde alışveriş yapan herkese kolonya hediye ettiğini söyledi.Alışveriş yapan vatandaşlar da, yaşanan fırsatçılığa tepki gösterirken, bu tür esnaflara da duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Fırsatçılara inat alışveriş yapana kolonya bedava
Etiketler : İrfan Yılmaz, Malatya, Genel
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