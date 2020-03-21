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Fırsatçılara inat ücretsiz dağıttılar

Bursa'da fırsatçılar inat harekete geçen sağlık grubu, hazırlattıkları sağlık kitlerini yaşlı ve bakım evlerine ücretsiz olarak takdim etti.

21.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:32
Fırsatçılara inat ücretsiz dağıttılar
Bursa 'da fırsatçılar inat harekete geçen sağlık grubu, hazırlattıkları sağlık kitlerini yaşlı ve bakım evlerine ücretsiz olarak takdim etti.

Korona virüs sebebiyle hijyen ve kişisel koruyucu maddelere olan talebin artmasıyla fırsatçılar fiyatları 3-4 katına çıkardı. Korona virüsle mücadele kapsamında harekete geçen Turan Turan Sağlık Grubu ise kişisel hijyen ve temizlik kitleri oluşturdu. Fırsatçılara inat bu sağlık kitlerini özellikle ileri yaşlı insanları etkilemesi sebebiyle öncelikli olarak 'Yaşlı bakım ve dinlenme evlerine' ücretsiz olarak götürdü. Şu ana kadar 10 bine yakın kitin ücretsiz olarak dağıtıldığı yaşlı bakım ve dinlenme evlerine kitleri teslim eden sağlık personeli, nasıl kullanılacağı konusunda da bilgi verdi.

Türkiye'nin ve dünyanın zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Kayhan Turan, "Bu virüs ile savaşırken, Sağlık Bakanlığının söylediği bütün uyarılara harfiyen uymamız gerekiyor. Bir kereden bir şey olmaz mantığı ile herhangi bir şey yapmamamız, bu yaptığımız şeyinde en çok sevdiğimiz insanların hayatına mal olacağını unutmamalıyız. Virüsle mücadele kapsamında uzman görüşleri alındıktan sonra vatandaşımıza verebileceğimiz katkılar da çok önemli. Ancak iyilik yapmak isterken de kötülük yapmış olabileceğimizi unutmamalıyız. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Herkesin yüzde 100 var olan kurallara uyarak kendi ölçüsünde bu sürece yardım etmesi gerekiyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Turan Turan, Bursa, Güncel

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