First Cow Filmi

Dram film
i First Cow'un yönetmenliğini Kelly Reichardt üstlenirken senaryoyu ise Jonathan Raymond'un romanından yine Reichardt kaleme alıyor. Filmin başrollerinde ise Alia Shawkat, John Magaro, Rene Auberjonois, Toby Jones ve Ewen Bremner yer alıyor. Yönetmen :
Kelly Reichardt Senaryo:
Kelly Reichardt , Jonathan RaymondOyuncular:
Alia Shawkat, John Magaro, Rene Auberjonois, Toby Jones, Ewen Bremner, Scott Shepherd, Gary Farmer, Ted Rooney, Dylan Smith, Lily Gladstone, Orion Lee, Clayton Nemrow, Todd A. Robinson, Manuel Rodriguez, Patrick D. Green, John Keating, T. Dan Hopkins, Jeb Berrier, Phelan Davis, Jared Kasowski, Kevin Michael Moore , Eric Martin ReidFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
First CowYapımcı Firma:
Film ScienceYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
121 dk.Dağıtıcı Firma:
Film ScienceVizyon Tarihi:
01.01.2070 First Cow Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.