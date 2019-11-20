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First Cow Filmi

First Cow filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. First Cow filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

20.11.2019 00:58 | Son Güncelleme: 20.11.2019 00:58First Cow Filmi
Dram film i First Cow'un yönetmenliğini Kelly Reichardt üstlenirken senaryoyu ise Jonathan Raymond'un romanından yine Reichardt kaleme alıyor. Filmin başrollerinde ise Alia Shawkat, John Magaro, Rene Auberjonois, Toby Jones ve Ewen Bremner yer alıyor.


:Kelly Reichardt
Senaryo:Kelly Reichardt , Jonathan Raymond
Oyuncular:Alia Shawkat, John Magaro, Rene Auberjonois, Toby Jones, Ewen Bremner, Scott Shepherd, Gary Farmer, Ted Rooney, Dylan Smith, Lily Gladstone, Orion Lee, Clayton Nemrow, Todd A. Robinson, Manuel Rodriguez, Patrick D. Green, John Keating, T. Dan Hopkins, Jeb Berrier, Phelan Davis, Jared Kasowski, Kevin Michael Moore , Eric Martin Reid
Filmin Türü:Drama
Orijinal Adı:First Cow
Yapımcı Firma:Film Science
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Filmin Süresi:121 dk.
Dağıtıcı Firma:Film Science
Vizyon Tarihi:01.01.2070

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Alia Shawkat, John Magaro, Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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