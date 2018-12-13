First Lady Melania Trump: Donald Trump'la Olmanın En Kötü Yanı Fırsatçılar

Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasından beri kameralar önünde sık sık Trump'ı tersleyen ve rezil duruma düşüren First Lady Melania Trump Fox News'e herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu. First Lady, Trump'la birlikte olmanın en kötü yanını açıkladı.

"TRUMP'LA BİRLİKTE OLMANIN EN KÖTÜ YANI FIRSATÇILARLA UĞRAŞMAK"

ABD'nin First Lady'si Melania Trump katıldığı bir etkinlik sonrasında Fox News'ten Sean Hannity'e konuşarak Trump'le evli olmanın en kötü yanını söyledi. Melania, "İnsanların sürekli kocamı eleştirmesi en zor şey. Birçok fırsatçıyla mücadele etmek Trump'la birlikte olmanın en kötü yanı. Bu insanlar ismimi ve ailemin ismini kendileri için kullanıyorlar. Bunlar komedyen de olabiliyor gazeteci de kitap yazarı da" dedi.

"İNSANLARIN EŞİMİ ELEŞTİRMESİ BENİ YARALAMIYOR"

Melania, "İnsanların eşimi eleştirmesi ve bu tür yorumları beni yaralamıyor. Sorun şu ki bu insanlar tarihi yazan kişiler ve bu yazdıkları şeyler doğru değil" dedi. First Lady, eşinin seçimi kazanması sonrasında çokça eleştirileceğini bildiğini söylerken, "Ben buna hazırdım ama ben düşüncelerimin doğru olduğunu biliyorum" dedi.