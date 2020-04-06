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Fırtına ağacı ortadan ikiye ayırdı

Fırtına ağacı ortadan ikiye ayırdı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli esen fırtınada ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı.

06.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:40
Fırtına ağacı ortadan ikiye ayırdı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli esen fırtınada ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin bazı noktalarında kaldırım kenarında bulunan ağaçlar devrilirken bazı iş yerlerinde ise camlar kırıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların sokaklarda olmaması olası bir felaketi önledi. Fırtına ağacı ortadan ikiye ayırdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çerkezköy, Tekirdağ, Genel

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Fırtına ağacı ortadan ikiye ayırdı
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