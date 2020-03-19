Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Fırtına, badem ağaçlarına zarar verdi - Güncel

Fırtına, badem ağaçlarına zarar verdi

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan fırtına badem ağaçlarına zarar verdi.

19.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:46
Mersin 'in Silifke ilçesinde etkili olan fırtına badem ağaçlarına zarar verdi.
İlçede iki gündür etkisini sürdüren fırtına dolayısıyla çağlalar yere döküldü ve ağaçların dalları kırıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan fırtına nedeniyle yapılan hasar tespit çalışmalarında yaklaşık 40 bin badem ağacının zarar gördüğü belirlendi.
Yetiştiricilerden Emine Karabacak, bütün bir yıl emek vererek yetiştirdikleri badem çağlalarının fırtına sebebiyle yere dökülerek ziyan olduğunu söyledi.
Işıklı Mahalle Muhtarı Zafer Can da mahalledeki badem ağaçlarının yüzde 80'inin zarar gördüğünü ve yetiştiricilerin zor duruma düştüğünü kaydetti. Fırtına, badem ağaçlarına zarar verdi

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Fırtına, badem ağaçlarına zarar verdi
Etiketler : Silifke, Mersin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Güncel
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Güncel
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Güncel
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Güncel
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Loading