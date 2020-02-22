Haberler » Ekonomi » Fırtına balık fiyatlarını artırdı - Ekonomi

Fırtına balık fiyatlarını artırdı

Havaların fırtınalı ve yağışlı olmasıyla balık fiyatları tırmanışa geçti.

22.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:19Fırtına balık fiyatlarını artırdı
Havaların fırtınalı ve yağışlı olmasıyla balık fiyatları tırmanışa geçti.

'te balıkçı tezgahlarında yerli hamsi geçen hafta 10 liradan satılırken, dün kilosu 25 liraya yükseldi. Erdek'te uzun yıllardır seyyar balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Turan Çolak, balık fiyatlarının artışını olumsuz hava şartlarına bağladı. Hava muhalefetinin haricinde denizlerde her geçen yıl giderek azalan balık çeşitlerinin de fiyatların artmasına neden olduğuna dikkat çeken Çolak, "Denize açılan balıkçı tekneleri limana boş ağlarla dönerse, hamsi 25 lira da olur, 30 lira da olur" dedi.

Balık halinde yerli hamsinin kasasının 450 lira, kolyozun 280 lira, uskumrunun 550 liradan satıldığını ifade eden Çolak, "Bugünlerde tezgahlarda istavrit 20, gümüş 15, çupra 40, uskumru 40 ve karides de 30 liradan satılıyor" dedi. - BALIKESİR

Erdek, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 17:23:55