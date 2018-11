24 Kasım 2018 Cumartesi 09:38



Fırtına balık tezgahlarını vurdu Balıkesir 'de balık, kırmızı et fiyatları ile yarışıyorBALIKESİR - Bandırma 'da bir kaç gündür etkisini sürdüren fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir merkezinde tezgahlarda satışa sunulan balık fiyatları el yakarken kırmızı et ile yarışır hale geldi. Balıkesir ve çevresinde bir kaç gündür etkisini sürdüren fırtına ve soğuk hava koşulları nedeniyle Bandırma ve çevresindeki teknelerin avlanmak için denize az sayıda açılması ve yakalan balıkların az olması nedeniyle balık fiyatları arttı. Balıkesir'de balıkçılık yapan Orhan Yıldız balık fiyatlarının arttığına değinerek "Havaların bir kaç gündür soğuk gitmesinden ve fırtına etkisiyle denizlerdeki dalga balıkları biraz fiyatlandırdı. Hamsi şuan da 20 lira, istavrit 20-25 lira arası, Çinekoplar 20 ile 50 lira büyüklüğüne göre değişiyor. Lüfer'in kilosu 100 lira, Çipuralar 35-50 lira. Balıkların fiyatları arttı et fiyatına yaklaştı. Balık fiyatlarının düşmesi için havaların düzelmesi ve rüzgarın olmaması lazım, inşallah balık fiyatları düşer"dedi.