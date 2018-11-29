Fırtına Balkonda Bırakılan Yatağı Uçurdu

Çanakkale
'de etkili olan kuvvetli fırtına bir evin balkonunda bırakılan yatağı uçurdu.
Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi
Eski Havra Sokak'ta bulunan bir binanın 3. katındaki evin balkonunda bırakılan yatak, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle havalandı.
Balkon demirlerini aşan yatak, daha sonra binanın girişine doğru inerek kaldırımın üzerine düştü.
Bu sırada yoldan geçen bir kişi, yatağın üzerine düşmesinden son anda kurtuldu.
Yaşanan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İsmetpaşa Mahallesi,Çanakkale
29 Kasım 2018 Perşembe 21:47