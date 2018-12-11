Fırtına Bu Hale Getirdi

Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde fırtına evlere ve seralara zarar verdi.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan yağış ve fırtına, Karagedik
Mahallesi'nde bir evin çatısını uçururken, ev kullanılamaz hale geldi. Fırtınadan dolayı iki evde hasar meydana gelirken, seralardaki domates ve patlıcanlar da zarar gördü. Fırtına nedeniyle oturduğu evin çatısı uçan Yasemin At, "Evimizin duvarını ellerimizle ördük. Canımıza bir şey olmadığı için mutluyuz. Başımızı sokacak bir evimiz kalmadı" diye konuştu. Evde annesi ile bulunan Hüseyin At, "Evde oturuyordum annem bir anda üstüme atladı ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra dışarıya çıktık çok korktum" dedi. Karagedik Mahalle Muhtarı Niyazi Canözü ise, "Gece olduğu için 3 ev ile bazı seralarda hasar olduğunu öğrenebildik. Gündüz tüm mahalleyi dolaşarak başka hasar olup olmadığını anlayacağız. Sabah
yetkililerle mahallede hasar tespiti yapacağız. Vatandaşların mağduriyetini gidereceğiz" diye konuştu.
(İHA)
Karagedik,Fethiye,Muğla
11 Aralık 2018 Salı 08:46