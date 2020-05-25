Fırtına çatıları uçurdu, dev Türk bayrağına zarar verdi

Hakkari'de etkili olan fırtına nedeniyle bazı kurum lojmanları ile evlerin çatıları uçarken, dev Türk bayrağı ise zarar gördü.

Fırtına çatıları uçurdu, dev Türk bayrağına zarar verdi
25.05.2020 09:47 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:03
Hakkari'de etkili olan fırtına nedeniyle bazı kurum lojmanları ile evlerin çatıları uçarken, dev Türk bayrağı ise zarar gördü.

Hakkari'de dün gece yarısı yaşanan fırtınanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresine ait lojmanların çatıları başta olmak üzere birçok evin çatıları fırtınadan dolayı uçarak yollara ve bina önlerindeki araçların üzerine düştü. Özel harekat polislerinin nöbet tuttuğu Mir Kalesi'nde asılı dev Türk bayrağı da fırtınadan dolayı orta denge halatının kopması sonucu indirildi. Bir taksi durağının kulübesi ise yerinden sökülerek caddeye savrulduğu kentte ortalık adeta harabeye döndü.

Binasının çatısı uçan Süleyman Kanat ve Remzi Tekin isimli vatandaşlar, gece boyunca devam eden fırtına nedeniyle çatılarının uçtuğunu ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

Vatandaşlardan Remzi Arslan ise şiddetli rüzgara dayanamayan bir taksi durağına ait kulübenin yola savunulduğunu ve 7 mahallede birçok binanın da çatısının uçtuğunu belirterek, çatılarda asılı kalan saçların da tehlike oluşturduğunu kaydetti.

Etkili olan fırtına nedeniyle kente elektrik vermek için Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakkari, Güncel, Haber

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