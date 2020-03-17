Fırtına etkili oluyor
Antalya'da fırtına etkisini gösteriyor.
17.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:39
Antalya 'da fırtına etkisini gösteriyor.
Sıcaklığın azaldığı, az bulutlu açık havanın hakim olduğu kent merkezinde, öğle saatindeki hava sıcaklığı 13 derece ölçüldü. Şiddetli rüzgar, kuzey yönlerden fırtına şeklinde eserek kentteki günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının sahil kesimlerinde 4 ila 6, iç kesimlerde 8 ila 10 derece azalabileceğini, akşam ve gece saatlerinde Burdur, Isparta genelinde, Muğla'nın ve Antalya'nın iç kesimlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli don olayı görülebileceğini açıkladı.
Sıcaklığın azaldığı, az bulutlu açık havanın hakim olduğu kent merkezinde, öğle saatindeki hava sıcaklığı 13 derece ölçüldü. Şiddetli rüzgar, kuzey yönlerden fırtına şeklinde eserek kentteki günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının sahil kesimlerinde 4 ila 6, iç kesimlerde 8 ila 10 derece azalabileceğini, akşam ve gece saatlerinde Burdur, Isparta genelinde, Muğla'nın ve Antalya'nın iç kesimlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli don olayı görülebileceğini açıkladı.
Kaynak: AA
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