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Fırtına, foça'yı savaş alanına çevirdi

Fırtına, Foça'yı savaş alanına çevirdiİzmir'in Foça ilçesinde, gece yarısı sağanakla birlikte başlayan fırtına, ağaçları devirip, dallarını kırdı, sahilde bağlı bir fiber tekneyi batırdı.

23.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:54
Fırtına, 'yı savaş alanına çevirdi
'in Foça ilçesinde, gece yarısı sağanakla birlikte başlayan fırtına, ağaçları devirip, dallarını kırdı, sahilde bağlı bir fiber tekneyi batırdı. Kırılan bazı dallar nedeniyle yollar bir süre trafiğe kapandı.
Foça'da bugün saat 01.00 sıralarında, sağanak ile birlikte fırtına başladı. Fırtına özelikle ilçe merkezi ile Mersinaki mevkisinde etkili olup, böledeki yaşlı okaliptüs ve çam ağaçlarının kırılmasına neden oldu. Yağmur 1 saat sonra etkisini kaybederken, kırılan ağaç dalları nedeniyle yollar kapandı. Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir okaliptüs ağacının kırılan dalı, yanındaki evin balkonuna düştü. Fırtına, Küçükdeniz Sahili'ndeki bazı kafeteryaların tentelerini uçurdu. Büyükdeniz sahilinde şamandıraya bağlı bir fiber tekne, su ayıp, battı. İhbar nedeniyle alınan önlemler sayesinde can ve önemli bir mal kaybı yaşanmazken İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubu ve Foça Belediyesi ekipleri yollar ve sokaklardaki ağaç ve dalları kaldırma ve temizlik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.
Fırtına, foça'yı savaş alanına çevirdi

İzmir, Foça, Güncel

Kaynak: DHA


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