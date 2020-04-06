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Fırtına hayatı felç etti: İş yerinin camları kırıldı, çatılar uçtu

Fırtına hayatı felç etti: İş yerinin camları kırıldı, çatılar uçtu Kırklareli'nde akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kentte bir iş yerinin camları inerken, bazı evlerinde çatıları uçtu.

06.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:23
Fırtına hayatı felç etti: İş yerinin camları kırıldı, çatılar uçtu
KIRKLARELİ - Kırklareli 'nde akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kentte bir iş yerinin camları inerken, bazı evlerinde çatıları uçtu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına için turuncu uyarı verdiği Trakya genelinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Dün geceden beri etkili olan fırtına nedeniyle Kırklareli'de bazı iş yerlerinin camları şiddetli rüzgardan kırılarak yerlere saçıldı. Ayrıca bazı evlerin çatıları da şiddetli rüzgardan dolayı daha fazla dayanamayıp etrafa uçtu. Olayda yaralanan olmazken söz konusu iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipleri yıkık alanlarda güvenlik önlemleri aldı.
Şiddetli fırtına kent geneline etkisi sürdürüyor. Fırtına hayatı felç etti: İş yerinin camları kırıldı, çatılar uçtu

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırklareli, 3. Sayfa

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Fırtına hayatı felç etti: İş yerinin camları kırıldı, çatılar uçtu
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