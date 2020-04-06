Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fırtına hayatı felç etti: İş yerinin camları indi, çatılar uçtu

Fırtına hayatı felç etti: İş yerinin camları indi, çatılar uçtu Kırklareli'nde akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kentte bir iş yerinin camları inerken, bazı evlerinde çatıları uçtu.

06.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:58
Fırtına hayatı felç etti: İş yerinin camları indi, çatılar uçtu
KIRKLARELİ - Kırklareli 'nde akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kentte bir iş yerinin camları inerken, bazı evlerinde çatıları uçtu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına için turuncu uyarı verdiği Trakya genelinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Dün geceden beri etkili olan fırtına nedeniyle Kırklareli'de bazı iş yerlerinin camları şiddetli rüzgardan kırılarak yerlere saçıldı. Ayrıca bazı evlerin çatıları da şiddetli rüzgardan dolayı daha fazla dayanamayıp etrafa uçtu. Olayda yaralanan olmazken söz konusu iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipleri yıkık alanlarda güvenlik önlemleri aldı.
Şiddetli fırtına kent geneline etkisi sürdürüyor. Fırtına hayatı felç etti: İş yerinin camları indi, çatılar uçtu

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırklareli, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Fırtına hayatı felç etti: İş yerinin camları indi, çatılar uçtu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Fırtına hayatı felç etti: İş yerinin camları indi, çatılar uçtu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı Haberler
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı
Çin’den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya’da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 3’e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:38: Köy odasını kahvehaneye çeviren 11 kişiye 3 bin 150 TL para cezası - Haberler 18:34: Denizli'de kaçak dezenfektan ve elektronik eşya operasyonu - Haberler 18:34: Bağcılar'da pazarcılardan evlere servis hizmeti - Haberler 18:32: KIA Motors'a yeni başkan - Haberler 18:32: Toyota'dan 23 Nisan çağrısı! - Haberler 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı 17:57: Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler 17:04: İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular - Haberler 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu 16:38: 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım - Haberler 15:54: İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu - Haberler