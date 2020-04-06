Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fırtına hayatı felç etti: İşyerinin camları indi, çatılar uçtu

Kırklareli'nde akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kentte bir işyerinin camları inerken, bazı evlerinde çatıları uçtu.

06.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:43
Fırtına hayatı felç etti: İşyerinin camları indi, çatılar uçtu
Kırklareli 'nde akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kentte bir işyerinin camları inerken, bazı evlerinde çatıları uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına için turuncu uyarı verdiği Trakya genelinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Dün geceden beri etkili olan fırtına nedeniyle Kırklareli'de bazı iş yerlerinin camları şiddetli rüzgardan kırılarak yerlere saçıldı. Ayrıca bazı evlerin çatıları da şiddetli rüzgardan dolayı daha fazla dayanamayıp etrafa uçtu. Olayda yaralanan olmazken söz konusu iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipleri yıkık alanlarda güvenlik önlemleri aldı.

Şiddetli fırtına kent geneline etkisi sürdürüyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Kırklareli, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Fırtına hayatı felç etti: İşyerinin camları indi, çatılar uçtu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Fitch Ratings’den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek Haberler
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti Haberler
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz Haberler
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de sadece 1 ölüm gerçekleşti Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de sadece 1 ölüm gerçekleşti
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu Haberler
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu Haberler
Görüntü Türkiye'den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı Haberler
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı
Bakan’dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek Haberler
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:22: Fırtına hayatı felç etti: İş yerinin camları kırıldı, çatılar uçtu - Haberler 12:20: Türk Dişhekimleri Birliğinden "ek ödeme" talebi Açıklaması - Haberler 12:20: Müzik Cumhuriyetine Doğmuş Bir İsim: Umur Sungurlu - Haberler 12:19: İhtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketleri dağıtılıyor - Haberler 12:15: Mehter takımından yol kontrolündeki emniyet güçlerine konser - Haberler 12:04: Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi - Haberler 11:51: Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok - Haberler 11:40: Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi - Haberler 11:05: Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı - Haberler 10:37: Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı - Haberler 10:36: Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin