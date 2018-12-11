Fırtına İlçede Okulları Tatil Ettirdi

Elazığ
'ın Sivrice
ilçesinde fırtına nedeniyle okullar bugün öğleden sonra tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Meteorolojinin önceden uyardığı yağış ve fırtınanın Elazığ'ın Sivrice ilçesinde etkili olması nedeniyle, öğrencilerin herhangi bir zarar görmemesi için okullar valilik kararı ile tatil edildi.
Öte yandan ilçede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk olmadığı, ancak yağış ve kuvvetli rüzgarın aralıklarla etkisini sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ
Sivrice,Elazığ
11 Aralık 2018 Salı 15:44