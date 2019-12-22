Haberler » 3. Sayfa » Fırtına Kuzey Ege sahillerinde etkili olmaya başladı - Haberler

Fırtına Kuzey Ege sahillerinde etkili olmaya başladı

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde akşam saatlerinden itibaren beklenen lodos fırtınası etkili olmaya başladı.

22.12.2019 09:11 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:17 Fırtına Kuzey Ege sahillerinde etkili olmaya başladı
'in Edremit Körfezi'nde akşam saatlerinden itibaren beklenen lodos fırtınası etkili olmaya başladı. Fırtına nedeniyle Akçay Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde ve Kuzey Ege'de etkili olan lodos fırtınası akşam saatleri itibariyle etkili olmaya başladı. Pazar akşamına kadar etkili olması beklenen fırtınanın 90 kilometre hıza kadar çıkması bekleniyor. Yetkililer özellikle sahil bölgelerinde vatandaşların şiddetli rüzgara karşı gerekli önlemleri almasını istediler. - BALIKESİR

Edremit Körfezi, Kuzey Ege, Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:16   Gülmeyi Özleyenler İçin Twitter'dan Haftanın En Komik 13 Tweeti - Haberler
10:10   Marmaris'te gün doğumu güzelliği objektiflere yansıdı - Haberler
10:10   Abe ve Trump'tan Kuzey Kore kararı - Haberler
10:07   Yılbaşı öncesi bin litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
10:06   El Kaide zanlıları adliyeye sevk edildi - Haberler
09:00   Libya'da General Hafter'e bağlı güçler, mürettebatında Türklerin olduğu Greneda gemisine el koydu - Haberler
08:44   Doğum günü partisinde uyuşturucu madde kullanan genç öldü - Haberler
08:04   ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı - Haberler
07:29   Aksaray'da otomobil tırın altına girdi, 3 kişi hayatını kaybetti - Haberler
22.12.2019 10:18:34