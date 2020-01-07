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FIRTINA MİNARESİZ KALAN CAMİNİN KUBBESİNDEKİ KAPLAMAYI UÇURDU

SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası iki minaresi yıkılan Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin kubbesi de fırtınadan etkilendi.

07.01.2020 13:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:05 FIRTINA MİNARESİZ KALAN CAMİNİN KUBBESİNDEKİ KAPLAMAYI UÇURDU

SİLİVRİ açıklarında 26 'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası iki minaresi yıkılan 'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin kubbesi de fırtınadan etkilendi. Kubbenin izolasyon için yapılan kaplamasının bir bölümü yerinden çıktı.

D-100 Karayolu'nun hemen yanında yer alan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin iki minaresinden biri 26 Eylül'deki Silviri depreminde yıkılmıştı.  Avcılar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin incelemesi ardından cami, 1 gün sonra detaylı incelenmek üzere mühürlendi. Devrilen minare ile sağlam olmadığı belirlenen diğer minare 40 kişilik ekip tarafından ayrı tarihlerde 20'şer tonluk parçalar halinde kesilip yere indirildi. Minarelerin yapımında 14- 16 milimetrelik yerine 8 milimetrelik  demir kullanıldığı belirlenmişti.

Halen minaresiz ve ibadete kapalı halde bulunan camiden alınan karot örneklerinin incelenmesi sonucu günümüzde geçerli bina yönetmeliğe uygun olmadığı belirlenirken, akıbetine ilişkin henüz  karar verilemedi.

KUBBE FIRTINADAN ETKİLENDİ

İstanbul'da etkili olan fırtına minaresiz, ibadete kapalı Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin kubbesini de etkiledi. Şiddetli rüzgarın etkisi ile kubbenin üzerini kaplayan izolasyon malzemelerinin bir bölümü yerlerinden çıktı. Şans eseri, o sırada yoldan geçen kimsenin bulunmamasıyla olası bir kaza yaşanmadı.

İTFAİYENİN YOĞUN MESAİSİ

İstanbul genelinde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda çatı uçarken, binaların çatılarında tehlike yaratan dayanıksız baca ve malzemeler de tehlike yarattı. İtfaiye ihbardan ihbara yetişmeye çalışırken, Avcılar'da rüzgarın etkisi ile devrilen bacalardan kopan tuğla parçalarının bildirilmesi üzerine itfaiye bunlara da müdahale ederek tehlike yaratan tuğla ve beton parçalarını da indirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Minaresi depreminden etkilenen caminin kubbesinin fırtınadan etkilenmiş hali

-Minarelerin sökümünde çekilen drone görüntüleri

-İtfaiye çatılardan devrilen, tehlike yaratan baca parçalarını toplarken

-İtfaiye erleri sepetli araçla çatıdan tuğla parçalarını indirirken



Avcılar, Silivri, Deprem, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

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