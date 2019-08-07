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Fırtına Murat En Uzun Gece Filmi

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07.08.2019 08:54 Fırtına Murat En Uzun Gece Filmi
Yönetmen koltuğunda Orhan Kılıç'ın oturduğu 'Fırtına Murat En Uzun Gece' filminin oyuncu kadrosunda yönetmen Kılıç'ın yanı sıra Eda Erol, Cem Kılıç, Murat Aydın, Gamze Dar, Mustafa Yılmaz, Ece Müderrisoğlu, Ayça Denker, Umut Özkan gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Orhan Kılıç
Senaryo: Orhan Kılıç
Oyuncular: Orhan Kılıç, Cem Kılıç, Eda Erol, Gamze Dar, Ece Müderrisoğlu, Ayça Denker, Umut Özkan, Murat Aydın, Serkan Kuşari, Mustafa Yılmaz
Filmin Türü: Polisiye
Orijinal Adı: Fırtına Murat En Uzun Gece
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Vizyon Tarihi: 13.09.2019

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Kaynak: InterSinema.com

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