Fırtına Murat En Uzun Gece Filmi

Yönetmen
koltuğunda Orhan Kılıç'ın oturduğu 'Fırtına Murat En Uzun Gece' film
inin oyuncu kadrosunda yönetmen Kılıç'ın yanı sıra Eda Erol, Cem Kılıç, Murat Aydın, Gamze Dar, Mustafa Yılmaz, Ece Müderrisoğlu, Ayça Denker, Umut Özkan gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Orhan KılıçSenaryo:
Orhan KılıçOyuncular:
Orhan Kılıç, Cem Kılıç, Eda Erol, Gamze Dar, Ece Müderrisoğlu, Ayça Denker, Umut Özkan, Murat Aydın, Serkan Kuşari, Mustafa YılmazFilmin Türü:
PolisiyeOrijinal Adı:
Fırtına Murat En Uzun GeceYapımcı Firma:
0Yapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeVizyon Tarihi:
13.09.2019Fırtına Murat En Uzun Gece Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.