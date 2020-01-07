Haberler » Güncel » FIRTINA NEDENİYLE 8 YÜK GEMİSİ, BOĞSAK KOYU'NA YANAŞTIİ TENLELER BATTI - Haber

FIRTINA NEDENİYLE 8 YÜK GEMİSİ, BOĞSAK KOYU'NA YANAŞTIİ TENLELER BATTI

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı, 1 kişi de kayıp (3)Akdeniz'de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Limanı ile Boğsak Koyu arasındaki bölgeye yanaştırıldı.

07.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:30 FIRTINA NEDENİYLE 8 YÜK GEMİSİ, BOĞSAK KOYU'NA YANAŞTIİ TENLELER BATTI

'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı, 1 kişi de kayıp (3)

Akdeniz'de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, Mersin'in ilçesinin Taşucu Limanı ile Boğsak Koyu arasındaki bölgeye yanaştırıldı. Gemilerin, şiddetli yağış ve fırtına yüzünden koya demirlendiği belirtildi. Taşucu Limanı'ndaki 3 balıkçı teknesi ise battı. Fırtına nedeniyle denizde dalgalar yükselirken, selin sürüklediği ağaç parçaları da kıyıya vurdu. Bazı kişiler, sahildeki ağaç parçalarını yakacak olarak topladı. 

Öte yandan Mersin'in Silifke ilçesindeki Sarıaydın İlkokulu ve Kırobası İlkokulu'nda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.



Taşucu Limanı, Silifke, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:44   Almanya'nın 9 aylık bütçe fazlası 18,8 milyar avroya geriledi - Haber
12:44   Nurdağı'nda 2 bin 275 aileye kömür yardımı - Haber
12:44   MMO Kayseri Şube Başkanı Aksoy, yeniden aday oldu - Haber
12:43   İnşaat kazısında insan ve hayvan figürlü mozaik bulundu - Haber
12:43   Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
10:57   Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
7.01.2020 12:45:08