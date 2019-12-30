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Fırtına nedeniyle Çanakkale'de GESTAŞ'ın bazı seferleri iptal edildi

Çanakkale'de GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, fırtına nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

30.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:50 Fırtına nedeniyle Çanakkale'de GESTAŞ'ın bazı seferleri iptal edildi
Çanakkale'de GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, fırtına nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Marmara'nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada arasındaki arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Bozcaada'dan Geyikli'ye yarın saat 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00 ve Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 seferleri yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den, boğaz trafiği ulaşımının normal seyrettiği duyuruldu.

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Kaynak: AA

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