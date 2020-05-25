Fırtına nedeniyle çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen fırtınada çatıdan düşen bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Fırtına nedeniyle çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti
25.05.2020 16:54 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:57
Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen fırtınada çatıdan düşen bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Göle ilçesine bağlı Dereyolu köyünde fırtınaya yakalanan evli, 2 kız ve 1 erkek babası Seçkin Çetinkaya (54), çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Seçkin Çetinkaya, fırtınada hasar gören kendisine ait evin çatısını onarmak için çatıya çıktı. Fırtınanın şiddetiyle aşağıya düşen Çetinkaya, vücudunun bir çok yerinden yaralandı. Ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Çetinkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede büyük hasara neden olan fırtınada bir binanın çatısından kopan sac parçasının çarptığı bir kişi de yaralandı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Çetinkaya, Ardahan, Göle, 3. Sayfa, Haber

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