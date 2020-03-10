Fırtına nedeniyle evin üzerine minare devrildi
Fırtına nedeniyle evin üzerine minare devrildi Konya'nın Halkapınar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi evin üzerine devrildi.
10.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:57
Fırtına nedeniyle evin üzerine minare devrildi
KONYA - Konya 'nın Halkapınar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi evin üzerine devrildi. Büyük çapta maddi hasar oluşan ev boşaltıldı.Halkapınar ilçesinde gece saatlerinde etkisini arttıran fırtına, ilçe genelinde ağaçları devirdi, bazı evlerin çatıları uçtu. İlçeye bağlı Küsere Mahallesindeki Küsere Camisinin minaresi rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki evin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından evde inceleme yapıldı. Halkapınar Kaymakamı Ömer Kıraç ve Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, hasar oluşan evde incelemelerde bulundu.Minarenin bir anda evlerinin üzerine devrildiğini ifade eden ev sahibi Musa Soysal, "Akşam acayip bir fırtına çıktı. Sabah saat 04.00 sıralarında yaklaşık 36 metre yüksekliğindeki minare üzerimize çöktü. Biz evdeydik. Korkumuzdan uyuyamadık, hepimiz uyanıktık. Rüzgar şiddetini artırdığı sırada bir çatırtı oldu. Zelzele oluyor zannettik. Sonra üzerimize minarenin taşları döküldü. Evin iç tarafında oturuyorduk. Eğer minarenin yıkıldığı tarafta oturuyor olsaydık ölebilirdik" dedi.
KONYA - Konya 'nın Halkapınar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi evin üzerine devrildi. Büyük çapta maddi hasar oluşan ev boşaltıldı.Halkapınar ilçesinde gece saatlerinde etkisini arttıran fırtına, ilçe genelinde ağaçları devirdi, bazı evlerin çatıları uçtu. İlçeye bağlı Küsere Mahallesindeki Küsere Camisinin minaresi rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki evin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından evde inceleme yapıldı. Halkapınar Kaymakamı Ömer Kıraç ve Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, hasar oluşan evde incelemelerde bulundu.Minarenin bir anda evlerinin üzerine devrildiğini ifade eden ev sahibi Musa Soysal, "Akşam acayip bir fırtına çıktı. Sabah saat 04.00 sıralarında yaklaşık 36 metre yüksekliğindeki minare üzerimize çöktü. Biz evdeydik. Korkumuzdan uyuyamadık, hepimiz uyanıktık. Rüzgar şiddetini artırdığı sırada bir çatırtı oldu. Zelzele oluyor zannettik. Sonra üzerimize minarenin taşları döküldü. Evin iç tarafında oturuyorduk. Eğer minarenin yıkıldığı tarafta oturuyor olsaydık ölebilirdik" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Fırtına nedeniyle evin üzerine minare devrildi
Etiketler : Halkapınar, Konya, 3. Sayfa
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