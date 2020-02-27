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Fırtına nedeniyle gelibolu feribotu karaya oturdu

ÇANAKKALE Boğazı'nda etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bir feribot iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra, deniz içerisinde oluşan ve 'topuk' diye tabir edilen gizli kum birikintisinin bulunduğu yerde karaya oturdu.

27.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:53
ÇANAKKALE Boğazı'nda etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bir feribot iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra, deniz içerisinde oluşan ve 'topuk' diye tabir edilen gizli kum birikintisinin bulunduğu yerde karaya oturdu. Özel bir şirkete ait olan ve yolcu ile araç taşımacılığı yapan ' Kaptan-2' isimli feribot, 'ya gitmek üzere saat 12.00'de Çardak iskelesinden hareket etti. Bölgede lodosun şiddetli esmesi nedeniyle feribot sürüklenip iskelenin yaklaşık 10 metre açığında bulunan ve deniz içerisinde 'topuk' diye tabir edilen kum birikintisinin oluştuğu bölgede karaya oturdu.
İçerisinde araçlar ve yolcuların bulunduğu feribotun yanına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Hızlı Tahlisiye Botu sevk edildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ( ), (DHA)-
Fırtına nedeniyle gelibolu feribotu karaya oturdu

Çanakkale, Gelibolu, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA


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