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Fırtına nedeniyle Marmara'da dev dalgalar: Demir korkuluklar kırıldı

Marmara Denizi'nde poyraz nedeniyle Tekirdağ sahilinde yaklaşık 10 metrelik dalgalar oluşuyor.

06.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:03
Fırtına nedeniyle Marmara'da dev dalgalar: Demir korkuluklar kırıldı
Marmara Denizi'nde poyraz nedeniyle Tekirdağ sahilinde yaklaşık 10 metrelik dalgalar oluşuyor. Dalgaların etkisiyle sahil alan yosun ve suyla doldu.

Marmara Denizi'nde poyraz nedeniyle Tekirdağ sahilinde yaklaşık 10 metrelik dalgalar oluştu. Fırtına nedeniyle Marmara'da deniz ulaşımı olumsuz etkilenirken dalgalar ve fırtınadan dolayı sahil alan sular altında kaldı.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi.

Dalgaların boyu 10 metreye erişti

Fırtına nedeniyle sahilde yaklaşık 10 metrelik dalgalar oluştu. Dev dalgaların kıyıları dövmesi nedeniyle sahil çevresi sular altında kaldı. Çay bahçeleri alanında bulunan sandalyeler de çekilirken, çevrede bulunan şemsiye direkleri de sahilin demir korkulukları da rüzgara daha fazla dayanamayarak yıkıldı.

Dev dalgalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca kent genelinde hafif sağanak yağış etkili oluyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Marmara Denizi, Tekirdağ, Dalgalar, Marmara, Güncel
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