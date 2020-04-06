Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı

Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Marmara'da Tekirdağ sahilinde yaklaşık 10 metrelik dalgalar oluştu. Dev dalgaların kıyıları dövmesi nedeniyle demir korkuluklar yıkıldı, sahil çevresi sular altında kaldı.

06.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:34

Marmara Denizi'nde poyraz nedeniyle Tekirdağ sahilinde yaklaşık 10 metrelik dalgalar oluşuyor. Dalgaların etkisiyle sahil alan yosun ve suyla doldu.

Marmara Denizi'nde poyraz nedeniyle Tekirdağ sahilinde yaklaşık 10 metrelik dalgalar oluştu. Fırtına nedeniyle Marmara'da deniz ulaşımı olumsuz etkilenirken dalgalar ve fırtınadan dolayı sahil alan sular altında kaldı. Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi.

Fırtına nedeniyle Marmara'da dev dalgalar demir korkulukları kırdı

DALGALARIN BOYU 10 METREYE ERİŞTİ

Fırtına nedeniyle sahilde yaklaşık 10 metrelik dalgalar oluştu. Dev dalgaların kıyıları dövmesi nedeniyle sahil çevresi sular altında kaldı. Çay bahçeleri alanında bulunan sandalyeler de çekilirken, çevrede bulunan şemsiye direkleri de sahilin demir korkulukları da rüzgara daha fazla dayanamayarak yıkıldı.

Fırtına nedeniyle Marmara'da dev dalgalar demir korkulukları kırdı

Dev dalgalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca kent genelinde hafif sağanak yağış etkili oluyor.

Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı

Kaynak: İHA

Etiketler: Marmara Denizi, Dalgalar, Marmara, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Marmara'da dev dalgalar demir korkulukları kırdı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Türkiye’de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Haberler
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haberler
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif Haberler
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı Haberler
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara! Haberler
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara!
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı Haberler
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı
Türkiye’de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya’dan sonra ikinciyiz Haberler
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
MEB’den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil Haberler
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:29: Korona virüsü mutluluğa engel olamadı - Haberler 15:27: Park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi - Haberler 15:24: Çamoluk'ta Korona virüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası - Haberler 15:22: Fatih'te iş yerinde cep telefonu hırsızlığı kamerada - Haberler 15:22: Yeşilay'dan, "Sigarayı bırakmanın tam zamanı" sloganlı film - Haberler 14:30: Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz - Haberler 14:18: Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı - Haberler 13:43: Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok - Haberler 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı - Haberler 12:04: Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi - Haberler 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi