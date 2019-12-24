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Fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta panik anları kamerada

ORDU'daki fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

24.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:54 Fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta panik anları kamerada

ORDU'daki fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. 'dan 'ya gelen ve 2 kez pas geçtiği piste güçlükle inebilen uçakta ise korku dolu anlar yaşandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ordu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 11 ilçede 22 noktada örtü ve orman yangınının yaşandığı kente gelen uçaklar da fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Saat 20.10'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Pegasus Hava Yolları'na ait uçak, Gülyalı ilçesindeki Ordu- Giresun Havalimanı'na doğru harekete geçti. İniş için alçalan uçak rüzgarın etkisiyle sallandı. Pisti 2 sefer pas geçen ve şiddetli sarsıntı yaşayan uçak, güçlükle iniş yapabildi. Uçakta yaşanan panik anları ise, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yolcuların büyük panik yaşadğı, bazı yolcuların ise fenalık geçirdiği görülüyor.



İstanbul, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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