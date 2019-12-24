Haberler » Güncel » Fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta panik anları kamerada (2) - Haber

Fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta panik anları kamerada (2)

PEGASUS'TAN AÇIKLAMAOrdu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle pisti pas geçen Pegasus Havayolları'na ait uçakla ilgili şirketten açıklama yapıldı.

24.12.2019 20:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:58 Fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta panik anları kamerada (2)

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle pisti pas geçen Havayolları'na ait uçakla ilgili  şirketten açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sabiha Gökçen-Ordu Giresun seferini yapan PC2862 sefer sayılı TC-DCA kuyruk tescilli uçağımız, 23.12.2019 tarihinde gerçekleştirilen uçuş sırasında orta seviye türbülans koşullarında son yaklaşmada Windshear (rüzgar kırılması) ikazı almış ve daha uygun yaklaşma şartları sağlamak amacıyla uçuş kuralları gereği yaklaşmaya devam etmeyerek pisti pas geçmiştir. Uçağımız, ikinci yaklaşmasında emniyetle inişini gerçekleştirmiştir."

Anıl UÇAN/İSTANBUL,



Sabiha Gökçen, Pegasus, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:04   Sarız ve Yahyalı'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli - Haber
21:55   İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Haber
21:55   Fatih Terim'den imalı paylaşım - Haber
21:50   Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar - Haber
21:50   Kayseri'de yolda mahsur kalan 2 diyaliz hastası kurtarıldı - Haber
20:49   Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Haber
20:08   Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Haber
20:04   Ameliyatlarının iptal nedenini poliklinik kapısına astığı kağıda yazan doktora soruşturma - Haber
18:08   Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
24.12.2019 22:17:21