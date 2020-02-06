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Fırtına nedeniyle şehit cenazesi Tokat'a indirilemedi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın (24) naaşı fırtına nedeniyle Tokat Hava Alanına indirilemedi.

06.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:41Fırtına nedeniyle şehit cenazesi Tokat'a indirilemedi
'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın (24) naaşı fırtına nedeniyle Hava Alanına indirilemedi.

Şehit Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın (24) naşı, memleketi Tokat'ın Almus ilçesine ulaştırılmak üzere Van'dan askeri uçakla Tokat Hava Limanına uğurlandı. Ancak Tokat'ta etkili olan fırtına nedeniyle uçak hava alanına inemedi. Uçak Sivas Nuri Demirağ Hava Limanına inmek zorunda kaldı. Burada şehidimizi Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Garnizon Komutanı Albay Hakan Tütüncü karşıladı. Şehit Uzman Onbaşının naşı kara yoluyla Tokat'ın Almus ilçesine gönderildi. - SİVAS

Tokat, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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