Haberler » Güncel » Fırtına nedeniyle şelale yukarıya doğru aktı - Haber

Fırtına nedeniyle şelale yukarıya doğru aktı

Britanya genelinde etkili olan Ciara fırtınası etkisini sürdürüyor.

12.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:55Fırtına nedeniyle şelale yukarıya doğru aktı

genelinde etkili olan Ciara fırtınası etkisini sürdürüyor. İskoçya'da yüksek hızda esen rüzgarlar, Lum Şelalesi'nin yukarıya doğru akmasına neden oldu.

Britanya Adası'nda etkini sürdüren Ciara fırtınasında hızı saatte 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgarlar, İskoçya'daki Lum Şelalesi'nin yukarıya doğru akmasına neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şelaleden akan suların gökyüzüne doğru yükseldiği görüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Şelalenin görüntüsü

-Suyun yukarı doğru akması



Britanya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
12.02.2020 15:21:41