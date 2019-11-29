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Fırtına nedeniyle tekneler ilerlemekte güçlük çekti

İstanbul'da fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi.

29.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:49Fırtına nedeniyle tekneler ilerlemekte güçlük çekti
'da fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi. Boğaz gezisi gerçekleştiren teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış ve fırtına başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına zaman zaman şiddetini arttırdı. Fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi. Şiddetli yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi. Boğaz gezisi gerçekleştiren tekneler boğazda güçlükle ilerledi. Gezi teknelerinin fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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