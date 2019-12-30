Haberler » Güncel » Fırtına seferleri iptal ettirdi - Haber

Fırtına seferleri iptal ettirdi

Meteorolojinin fırtına uyarısının ardından deniz ulaşımında sefer iptalleri başladı.

30.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 00:00 Fırtına seferleri iptal ettirdi
Meteorolojinin fırtına uyarısının ardından deniz ulaşımında sefer iptalleri başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda sefer iptal edildi.
bölgesini gece saatlerinden itibaren etkisi altına alacağı belirtilen fırtına deniz ulaşımını vurdu. BUDO'da yarın yapılacak tüm seferlerin iptal edildiği belirtilirken, İDO'da ise sabah saatlerindeki saat 07.45-Bandırma-Yenikapı-Bostancı, saat 07.50-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30-Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.
BUDO sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Değerli Yolcularımız, 30.12.2019 Pazartesi günü olumsuz hava koşulları nedeni ile tüm deniz otobüsü seferlerimiz iptal edilmiştir." denildi.
(İHA)

Kadıköy, Marmara, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:02   Beylikdüzü'ndeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haber
00:02   GÜNDEM ÖZETİ / 30 Aralık 2019 - Haber
00:02   İstanbul'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haber
00:00   Fırtına seferleri iptal ettirdi - Haber
00:00   Sudan'da eski istihbarat başkanına "teslim ol" çağrısı - Haber
21:26   Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Haber
20:26   Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Haber
19:38   AK Partili isimden çok konuşulacak iddia: Rant, rant diyen CHP'liler, Kanal İstanbul güzergahında arsa topluyor - Haber
19:15   Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Haber
18:59   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj: PKK'yı tarihe gömeceğiz - Haber
30.12.2019 00:12:46