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Fırtına seralara zarar verdi, üretici 'bittik' dedi

Fırtına seralara zarar verdi, üretici 'bittik' dediMUĞLA'nın Fethiye, Seydikemer ve Antalya'nın Kaş ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran fırtına turfanda sebze yetiştiriciliği yapılan seralarda hasara neden oldu.

05.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:22
Fırtına seralara zarar verdi, üretici 'bittik' dedi
MUĞLA'nın Fethiye , Seydikemer ve Antalya 'nın Kaş ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran fırtına turfanda sebze yetiştiriciliği yapılan seralarda hasara neden oldu. mağdur üreticilerden biri sosyal medyada yaptığı paylaşımında 'Bittik ağabey' diye bağırıp, zararlarının büyük olduğunu söyledi.
Muğla'nın Seydikemer, Fethiye ve Antalya'nın Kaş İlçelerinde meydana gelen fırtına dönümlerce cam ve plastik serayı yerle bir etti. Özellikle Seydikemer'in Kumluova, Karadere, Karaköy, Çukurincir ve Kaş'ın Kınık, Ovaköy, Yeşilköy mahallelerinde turfanda sebze seraları yıkıldı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, yaklaşık 400 dekar serada zarar olduğu öğrenildi.
Fırtına Fethiye'de ağaçların dallarını da kırarken, belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.
Bazı üreticiler fırtına sırasında sera içindeyken sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak zararın büyüklüğünü gösterdi. "Bittik ağabey" diye bağıran bir üretici hasarın çok büyük olduğunu bildirdi. Fırtına seralara zarar verdi, üretici ’bittik’ dedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Seydikemer, Antalya, Fethiye, Güncel

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Fırtına seralara zarar verdi, üretici 'bittik' dedi
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