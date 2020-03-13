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Fırtına Suriyelilerin çadırlarını vurdu

İdlib kentinde kuvvetli fırtına Suriyelilerin çadırlarını yerle bir etti.

13.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:53
Fırtına Suriyelilerin çadırlarını vurdu
İdlib kentinde kuvvetli fırtına Suriyelilerin çadırlarını yerle bir etti.

Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına, İdlib'ten göç edenlerin Cebel Duvelib bölgesinde kurduğu

çadırları dağıttı. Çadırların etrafa savrulan demir kısımları 3 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. - İDLİB
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Kaynak: İHA

Etiketler : İdlib, 3. Sayfa

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